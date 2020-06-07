ماذا تفعل عند انخفاض ضغط الدم؟.. 8 نصائح سهلة وفعالة

يعانى البعض من انخفاض ضغط الدم ويبحثون عن علاج مناسب لهم وأولى خطواته هى اجراء الفحوصات اللازمة للكشف عن سبب انخفاضه وعلاج السبب نفسه ولكن إذا لم يوجد سببب واضح فكيف يمكن علاج الضغط





- تناول طعمة بها الكثير من الملح لأن الصوديوم يرفع ضغط الدم.

- شرب الماء لأن السوائل تزيد من حجم الدم وتساعد على منع الجفاف.

- ارتدي جوارب ضاغطة يمكن أن تساعد الجوارب المرنة المستخدمة لعلاج التورم وألم الدوالي في تقليل تجمع الدم في الساقين.

- ابتعد عن تناول الكحول نهائيا لأنه يزيد الجفاف ويخفض الضغط

- الانتباه إلى أوضاع الجسم والتحرك بلطف ممن وضع لآخر وعدم جعل الرجلين متقاطعتين أثناء الجلوس.

- احرص على جعل الوجبات التى تتناولها صغيرة ومنخفضة الكربوهيدرات لمنع انخفاض الضغط بعد تناول الطعام.

- يمكن تناول فنجان أو كوبين من القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين خاصة فى الإفطار ولكن لاتكثر من تناول هذه المشروبات لأن الأسراف يسبب أضرار متعددة ويجعلك أقل تأثير بهذه المشروبات.

- ممارسة الرياضة بانتظام لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة يوميًا وتمارين المقاومة مرتين أو ثلاث مرات اسبوعيا وذلك لرفع معدل ضربات ، ولكن اتمنع عن الرياضة فى حالة ارتفاع درجة حرارة الجو والرطوبة.



