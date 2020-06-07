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القائمة أم الفردي؟.. السجيني يكشف سبب الجدل حول مشروع الانتخابات

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:05 م
أحمد السجينى
أحمد السجينى
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حمزة شعيب
قال النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن الجدل المثار حول مشروع قانون الانتخابات المقدم من الائتلاف، حول نظام القائمة أم الفردي.


وتابع السجينى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إنه لا يوجد نظام انتخابي في العالم يمكن وصفه بالنظام القياسي أو الأمثل، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ به قدر كبير من التوازن.


وأشار أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب ، إلى أن هناك فئات تم تعديل نسبتها فى المشاركة النيابية مثل المرأة  على سبيل المثال أصبحت نسبتها 25% .


وتابع  أمين عام ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أنه من واجبنا عمل تعديلات لقانون مجلس النواب ، وانتهى الأمر بالإعلان أن العدد فى مجلس الشيوخ 300 نائب سيكون الثلث لنظام القائمة المغلقة، والثلث الآخر للنظام الخارجى، والثلث الأخير  للتعيين من قبل رئيس الجمهورية.


وتابع: "أما بالنسبة للنواب سيكون هناك نظام مختلط  50% فردى ، و 50% قائمة  ، وعلى نفس العدد للمجلس الحالى.

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