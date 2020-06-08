شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

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توقعات الابراج لمولود 8 يونيو ..

نصيحة الابراج لمولود 8 يونيو ..





عليك التقرب أكثر من أحبائك ولا تدع فرصة دون أن تتقرب منهم فأكثر من الزيارات العائلية و راجعى أوراقك جيدًا وفكر قبل أن تصدر قرارات قد تقلب حياتك رأسًا على عقب .







إذا كنت كنت تعانى من مشاكل صحية عديدة عليك الإنتباه أكثر لصحتك وعليك الاهتمام أكثر بممارسة الرياضة وتناول الأطعمه الصحيه حاولى أن تلتزمى بإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، مع اتباع نظام غذائى صحى سليم .





