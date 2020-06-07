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الفيروس ضعف.. رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يزف بشرى حول انحسار كورونا .. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:33 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
اجاب الدكتور فؤاد عوضة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، على سؤال "هل بدأ فيروس كورونا في الانحسار؟"، قائلا أن المرحلة الثالثة للفيروس بدأت  في أكثر من دولة أوروبية.

وأضاف عوضة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الان"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن :"من 70 ل90 يوم استمر الوباء في كل دولة ويختلف من دولة لأخرى حسب الإصابات ودرجة الحرارة، وعدد المتعافين من الفيروس يزداد بشكل كبير".

وأكمل رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن :"90% من غرف الإنعاش ليس بها مصابي كورونا، و85% من إحصائيات مصابي ايطاليا يعالجوا في المنزل، ومنظمة الصحة العالمية تقول خبر وتنفيه بعد يوم بشأن لقاح كورونا ونصائح ارتداء الكمامة".

وتابع عوضة، :"ايطاليا غلطت في عملية الفتح الأخيرة وفتح المواصلات بين المحافظات وفي نفس الوقت وصل مصابين من أمريكا وارتفع الصابون وهذا أمر غير جيد، وعلينا التعلم أننا سنتعايش مع الفيروس وإجباريا ينستعمل الكمامات رغم أن الأرقام ايجابية بالنسبة للإصابات ولا نستطيع أن نقول أن الأزمة انتهت تماما".

ووجه رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، نصائح للشعوب العربية، قائلا :"على الشعوب العربية المحافظة على الإجراءات الاحترازية مع الفتح والعمل والتعايش مع الفيروس".

وعن موجه جديدة للفيروس أكد الدكتور، أن هذا الأمر غير صحيح ولن تحدث موجة أخرى منه في الخريف أو في أي وقت، مشيرا إلى أن الفيروس ضعف جدا وبدأ في الانتهاء ولكنه لازال موجودا

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