سكان حاجر السباعية بأسوان يستغيثون من مخاطر عامود إنارة متهالك

شكا المواطن يوسف شعبان محمد ، المقيم فى حاجر السباعية مركز أدفو محافظة إسوان، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك عامود إنارة وتم ربطة بالحبال والخشب حتى لا يسقط مما يتسبب فى إصابة المارة بمخاطر عديدة .





ويقول فى رسالته : إنه تم التواصل مع شركة الكهرباء منذ 10 أيام الذين أكدوا على موافقة شركة كهرباء أسوان باستبدال العامود الحالى بأخر جديد ولكن لم تركيبه حتى هذه اللحظة.





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