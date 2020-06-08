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أخبار البلد

إجراء جديد لفحص الركاب.. أطباء من الحجر الصحي بمطار القاهرة يرافقون رحلات العالقين

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:56 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نورهان خفاجي

بدأت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي، تنفيذ إجراء جديد، تجاه الركاب القادمين من الخارج على متن الرحلات الاستنثائية للعالقين، عن طريق الدفع بفريق طبى مكون من طبيب وفنى صحى يغادرون مع الطائرات التى تسافر لإجلاء عالقين أو رحلات استثنائية من الخارج، لفحص الركاب القادمين على متن الطائرة.


وقالت مصادر بالحجر الصحي، أن هذه الخطوة اتخذتها إدارة الحجر الصحي بالمطار، منعا للتكدسات داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، حيث يقوم الطبيب بفحص الركاب على متن الطائرة في طريق العودة إلى القاهرة.


وأشارت المصادر، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإجراء مع الرحلة المصرية التي وصلت مساء اليوم، على متنها حوالي 339 مصريا، قادمة من مدينة جدة السعودية، حيث قام طاقم طبى بكل رحلة مكون من طبيب وفنى صحى بعمل الفحوصات الطبية وتوقيع الاقرارات الخاصة بالعزل المنزلي، على متن الطائرة في طريق عودتها للقاهرة.


وأوضحت المصادر، أن القرار جاء لتجنب التكدسات داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، ويسهل من إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الخارج على متن الرحلات الاستنثائية.


تجدر الإشارة إلى أنها هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها الحجر الصحي بمطار القاهرة، قرار بمرافقة أطباء على متن الرحلات الجوية لفحص الركاب في طريق العودة للقاهرة، وسبق أن إدارة الحجر الصحي لجأت إلى هذا الإجراء أيضا في موسم الحج للعام الماضي، لسهولة إنهاء الإجراءات الخاصة بالحجاج ومنعا لتكدسهم داخل الصالات، حيث أن موسم الحج يشهد ازدحاما في عدد الرحلات الجوية التي يستقبلها المطار.


وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

إجراء جديد لفحص الركاب.. أطباء من الحجر الصحي بمطار القاهرة يرافقون رحلات العالقين
إجراء جديد لفحص الركاب.. أطباء من الحجر الصحي بمطار القاهرة يرافقون رحلات العالقين
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