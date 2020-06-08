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رياضة

برادلي يكشف رسالته للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من غانا 1 - 6 ..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:03 ص
جانب من لقاء مصر
جانب من لقاء مصر وغانا
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حسن العمدة
كشف الأمريكي بوب برادلي المدير الفني لفريق لمنتخب مصر السابق وفريق لوس انجلوس الأمريكي الحالي، عن رسالته إلى لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من غانا ٦/١.

وقال "برادلي"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، "أبلغت اللاعبين أنني فخور بهم، وأنهم أرادوا التأهل واحبوا بلدهم، ويجب أن يكونوا فخورون بأنفسهم، إذا استمررت معكم لمباراة العودة سأعمل على تحويل النتيجة".

وتابع أن هذه المباراة تذكره بلقاء ألمانيا والبرازيل في كأس العالم عندما فاز المانشافت ٧/ ١، وهي أسوأ مباراة في مسيرته، مشيرا إلى أن الضغط كان كبيرا على اللاعبين.

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بـ فيروس كورونا


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