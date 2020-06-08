السودان يؤكد التزامه بما يحقق مصلحة قطاع النفط العالمي

أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل إبراهيم، التزام بلاده بما تم الاتفاق والإجماع عليه في الاجتماع الـ11 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، لما فيه مصلحة أكيدة لقطاع النفط العالمي.

وذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، في بيان الأحد، أن السودان شارك في الاجتماع الـ11 للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول، الذي عقد أمس السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة كيفية المحافظة على استقرار قطاع النفط العالمي في ظل تذبذب الأسعار نتيجة لتأثير جائحة وباء كورونا في مستويات العرض والطلب والاقتصاد العالمي.

وترأس الاجتماع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بصفتيهما الرئيس والرئيس المشارك للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، إضافة لوزير الطاقة الجزائري، محمد أركاب، بصفته رئيسا لمؤتمر أوبك، حيث أكدوا ضرورة الاستمرار في التعاون للتغلب على الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وناقش الاجتماع الأجندة المتفق عليها، وتم التصويت على عدة مخرجات، من أهمها تمديد فترة العمل بسياسة إنقاص مستويات الإنتاج لشهر إضافي لتشمل شهر يوليو، نتيجة لاستمرار انخفاض الطلب بسبب وباء كورونا.