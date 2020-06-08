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نائب محافظ قنا: الرئيس السيسى أطلق عدة مبادرات داعمة للشباب بالمحافظات .. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:30 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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آيات أحمد
قال حازم عمر، نائب مخافظ قنا، إن القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تعمل على دعم الشباب بشكل كبير وتدفع بهم فى الكثير من المناصب القيادية فى كافة المجالات.  

وأضاف نائب محافظ قنا، فى لقاء خاص ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بتواجد الشباب فى المؤتمرات السياسية التى يتم عقدها سنويًا، مشيرًا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة البلاد وهو يهتم بالشباب والحديث معهم بشكل مستمر عبر الكثير من المؤتمرات.

وتابع ان الرئيس اهتم بدعم الشباب واطلاق مبادرة البرنامج الرئاسي لتأهيل ودعم الشباب لتأهيل الشبابا لكى يكون لديهم القدرة للعمل فى المركاز القيادية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق العديد من المبادرات الداعمة للشباب فى كافة محافظات الجمهورية.

ولفت  أن نماذج المحاكاة المختلفة فى المؤتمرات الوطنية للشباب كانت تمثل إضافة قوية وتدريبا لهم ولاقت استحسانًا كبيرًا منهم.
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