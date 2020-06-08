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برلمان

يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:21 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة النائب ايهاب الطماوي علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مبدئيا. 

ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
يضم 568 عضوا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديلات قانون مجلس النواب
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