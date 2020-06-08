AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غير مسبوقة.. صفوت جورج: عائدات قناة السويس وصلت 5.8 مليار دولار العام الماضي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال المتحدث باسم قناة السويس،جورج صفوت، إنه منذ بداية تولى الرئيس عبد التفاح السيسى حكم مصر أطلق مشروع  قناة السويس الجديدة بمشاركة أكثر من ألف عامل مصري، لافتًا إلى أنه تم حفر قناة السويس الجديدة فى وقت قياسي خلال 354 يوما وبدعم 64 مليار جنيه مصرى.


وأضاف المتحدث باسم قناة السويس، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، المشروع كان بمثابة أمل وشرارة فى المنطقة وساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات مرورو السفن بقناة السويس إلى أن وصل 65 سفينة فى اليوم كما ساهم فى زيادة عائدات قناة السويس خاصة فى العام الماضى والتى وصل إلى 5.8 مليار دولار كعائد غير مسبوقة لقناة السويس.


وتابع أن قناة السويس مهمة فى المنطقة وتم حفر 4 انفاق عملاقة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتصبح شرايين الحياة كما تم تدشين 5 كبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين.


وأوضح أن قناة السويس يتواجد بها أكثر من 192 مشروعا باستثمارات تصل لمليارات الجنيهات، مؤكدًا أن قناة السويس تشهد تنمية شاملة بالمنطقة.


وأشار إلى أنه عبرت أكبر سفينة حاويات فى العالم من قناة السويس الشهر الماضى وكانت تحمل على متنها أكثر من 23 حاوية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريق طبى وتعقيم.. قناة السويس تكشف خطة تأمين الملاحة البحرية..شاهد

إيرادات قناة السويس تهزم كورونا وترتفع ملياري دولار.. فيديو

خلال الأسبوع الماضي.. 45 سفينة إجمالي الحركة بموانئ الجنوبية بالهيئة الاقتصادية

مليون دولار رسوما.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل عبور أكبر سفينة بالعالم.. فيديو

أمين اتحاد الموانئ البحرية العربية: قناة السويس ستظل أهم الممرات الملاحية.. فيديو

ترشيحاتنا

كيف مات النبي.. ومكان وطريقة دفنه

مين أحلى.. هنا الزاهد وشقيقتها تتألقان فى ملابس صيفية

فيديوجراف.. كواليس أزمة هيثم الحريري ورئيس النواب

بالتزامن مع التعنت في ملف سد النهضة..مساعدات قطرية مشبوهة لـ أديس أبابا

محدش بيتعاقب غيري.. ريهام سعيد عن وقف عدد من «مذيعي النهار».. شاهد

انطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية لجسم مضاد محايد ضد كورونا في الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

بـ 4 طرق ..إهمال حماية العين يزيد من فرص الإصابة بـ كورونا