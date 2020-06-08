غير مسبوقة.. صفوت جورج: عائدات قناة السويس وصلت 5.8 مليار دولار العام الماضي

قال المتحدث باسم قناة السويس،جورج صفوت، إنه منذ بداية تولى الرئيس عبد التفاح السيسى حكم مصر أطلق مشروع قناة السويس الجديدة بمشاركة أكثر من ألف عامل مصري، لافتًا إلى أنه تم حفر قناة السويس الجديدة فى وقت قياسي خلال 354 يوما وبدعم 64 مليار جنيه مصرى.









وأضاف المتحدث باسم قناة السويس، فى لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، المشروع كان بمثابة أمل وشرارة فى المنطقة وساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات مرورو السفن بقناة السويس إلى أن وصل 65 سفينة فى اليوم كما ساهم فى زيادة عائدات قناة السويس خاصة فى العام الماضى والتى وصل إلى 5.8 مليار دولار كعائد غير مسبوقة لقناة السويس.









وتابع أن قناة السويس مهمة فى المنطقة وتم حفر 4 انفاق عملاقة لتنمية شبه جزيرة سيناء، لتصبح شرايين الحياة كما تم تدشين 5 كبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين.









وأوضح أن قناة السويس يتواجد بها أكثر من 192 مشروعا باستثمارات تصل لمليارات الجنيهات، مؤكدًا أن قناة السويس تشهد تنمية شاملة بالمنطقة.









وأشار إلى أنه عبرت أكبر سفينة حاويات فى العالم من قناة السويس الشهر الماضى وكانت تحمل على متنها أكثر من 23 حاوية.