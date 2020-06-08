إيه الفرق بينهم .. 4 أنواع مختلفة للصداع

يشعر الجميع بأعراض الصداع في مرحلة ما من حياتنا وعادة ما تكون مصدر إزعاج بسيط يمكن تخفيفه باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ولكن ماذا لو كان صداعك ثابتًا ، ويحدث كل يوم تقريبًا؟
ووفقا لموقع مايو كلينك الصداع اليومي المزمن هو عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا ويمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من صداع مزمن أو مستمر ويمكن أن يكون الصداع المستمر منهكًا ويمكن أن يتداخل مع أنشطتك اليومية.
مصطلح الصداع اليومي المزمن واسع إلى حد ما ويتضمن العديد من أنواع الصداع المختلفة التي يمكن أن تحدث على أساس يومي:
صداع التوتر
الذي يبدو وكأنه رباط ضيق تم وضعه حول رأسك
الصداع النصفي
الذي يبدو وكأنه صداع شديد شديد يمكن أن يحدث على أحد جانبي الرأس أو كليهما
الصداع العنقودي
الذي يمكن أن يحدث ويوقف على مدى أسابيع أو شهور ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا على جانب واحد من رأسك
الهيمسترانيا المستمرة
التي تحدث على جانب واحد من رأسك وتشعر أنها تشبه الصداع النصفي
ووفقا لموقع مايو كلينك الصداع اليومي المزمن هو عندما يكون لديك صداع لمدة 15 يومًا أو أكثر شهريًا ويمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من صداع مزمن أو مستمر ويمكن أن يكون الصداع المستمر منهكًا ويمكن أن يتداخل مع أنشطتك اليومية.
مصطلح الصداع اليومي المزمن واسع إلى حد ما ويتضمن العديد من أنواع الصداع المختلفة التي يمكن أن تحدث على أساس يومي:
صداع التوتر
الذي يبدو وكأنه رباط ضيق تم وضعه حول رأسك
الصداع النصفي
الذي يبدو وكأنه صداع شديد شديد يمكن أن يحدث على أحد جانبي الرأس أو كليهما
الصداع العنقودي
الذي يمكن أن يحدث ويوقف على مدى أسابيع أو شهور ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا على جانب واحد من رأسك
الهيمسترانيا المستمرة
التي تحدث على جانب واحد من رأسك وتشعر أنها تشبه الصداع النصفي