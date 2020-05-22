تجنب تناولها .. 5 أطعمة تزيد من ألم الصداع النصفي

يزداد الصداع الدائم هذه الفترة وكشفت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول بعض الأطعمة يزيد ألم الصداع النصفي وهي:
- تناول الكافيين بكثرة
- اللحوم المصنعة أو المعالجة
- المخللات
- الأجبان
- الحلويات
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن شرب الماء مفيد لصحة الصداع وشربه بكميات كبيرة خاصة قبل الصيام.
وتابعت أنه من الممكن الاستدلال بحاجة الجسم لشرب الماء عن طريق البول اذا كان لونه غامقا لذلك يجب شرب الماء كثيرا.
- تناول الكافيين بكثرة
- اللحوم المصنعة أو المعالجة
- المخللات
- الأجبان
- الحلويات
وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن شرب الماء مفيد لصحة الصداع وشربه بكميات كبيرة خاصة قبل الصيام.
وتابعت أنه من الممكن الاستدلال بحاجة الجسم لشرب الماء عن طريق البول اذا كان لونه غامقا لذلك يجب شرب الماء كثيرا.