فتح باب اعتذارات الثانوية العامة في عدد من مدارس الجيزة .. 14 يونيو

أصدر خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجميع مديرى الإدارات التعليمية اليوم الاثنين الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٠ أوامر مشددة بضرورة متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات .
وعلى جانب آخر ، صرح حجازي بأنه تم الإعلان عن فتح باب الاعتذارات للثانوية العامة في عدد من مدارس الجيزة ، وذلك تخفيفا على من الازدحام والتلاحم والتباعد واتخاذ كافة التدابير الوقائية الاحترازية اللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد .
وأوضح أن هذه المدارس هي :
- المدرسة السعيدية الرياضية مخصصة لاعتذارات الرجال
- مدرسة الجيزة الإعدادية مخصصة لاعتذارات للسيدات
وأوضح انه يمكن تلقي الاعتذارات من يوم الاحد الموافق ١٤ يونيو 2020 منعا للازدحام وفق الجدول التالى ..
الأحد الموافق ١٤ /٦ : ( إدارة جنوب الجيزة ، الهرم ،العمرانية ، بولاق ، كرداسة ،الواحات ،الشيخ زايد
الاثنين المواقق ١٥/ ٦ : ادارة الدقي ، العجوزة ، أوسيم ،الوراق ،منشأة القناطر ،اكتوبر
الثلاثاء الموافق ١٦ / ٦ : إدارة العياط ،العجوزة ، ابو النمرس ،الحوامدية ،الصف ،البدرشين
الأربعاء الموافق ١٧ / ٦ : مخصص للذين تخلفوا فى تقديم الاعتذارات من جميع الإدارات عن الجدول السابق
وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل ، مشيرًا إلى أن تفاصيله كما يلي:
الاحد 21 يونيو : اللغة العربية
الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى
الاحد 28 يونيو : الديناميكا
الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة
الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ
الاحد 13 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا
الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية
الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس
الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية