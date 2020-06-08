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تعليم

فتح باب اعتذارات الثانوية العامة في عدد من مدارس الجيزة .. 14 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:48 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أصدر خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجميع مديرى الإدارات التعليمية اليوم الاثنين الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٠ أوامر مشددة بضرورة متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات .

وعلى جانب آخر ، صرح حجازي بأنه تم الإعلان عن فتح باب الاعتذارات للثانوية العامة في عدد من مدارس الجيزة ، وذلك تخفيفا على من الازدحام والتلاحم والتباعد واتخاذ كافة التدابير الوقائية الاحترازية اللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح أن هذه المدارس هي :
- المدرسة  السعيدية الرياضية مخصصة لاعتذارات الرجال 
- مدرسة الجيزة الإعدادية مخصصة لاعتذارات للسيدات 

وأوضح انه يمكن تلقي الاعتذارات من يوم الاحد الموافق ١٤ يونيو 2020 منعا للازدحام وفق الجدول التالى ..
الأحد الموافق  ١٤ /٦  : ( إدارة جنوب الجيزة ، الهرم ،العمرانية ، بولاق ، كرداسة ،الواحات ،الشيخ زايد 

الاثنين المواقق ١٥/ ٦ : ادارة الدقي ، العجوزة ، أوسيم ،الوراق ،منشأة القناطر ،اكتوبر 

الثلاثاء الموافق  ١٦ / ٦ : إدارة العياط ،العجوزة ، ابو النمرس ،الحوامدية ،الصف ،البدرشين 

الأربعاء الموافق ١٧ / ٦  : مخصص للذين تخلفوا فى تقديم الاعتذارات من جميع الإدارات عن الجدول السابق

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل ، مشيرًا إلى أن تفاصيله كما يلي:

الاحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الاجنبية الاولى

الاحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 3 يوليو : الاحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الاحد 13 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الاجنبية الثانية

الاحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
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