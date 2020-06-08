فتح باب اعتذارات الثانوية العامة في عدد من مدارس الجيزة .. 14 يونيو

أصدر خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لجميع مديرى الإدارات التعليمية اليوم الاثنين الموافق ٨/ ٦ /٢٠٢٠ أوامر مشددة بضرورة متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات .





وعلى جانب آخر ، صرح حجازي بأنه تم الإعلان عن فتح باب الاعتذارات للثانوية العامة في عدد من مدارس الجيزة ، وذلك تخفيفا على من الازدحام والتلاحم والتباعد واتخاذ كافة التدابير الوقائية الاحترازية اللازمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد .





وأوضح أن هذه المدارس هي :

- المدرسة السعيدية الرياضية مخصصة لاعتذارات الرجال

- مدرسة الجيزة الإعدادية مخصصة لاعتذارات للسيدات





وأوضح انه يمكن تلقي الاعتذارات من يوم الاحد الموافق ١٤ يونيو 2020 منعا للازدحام وفق الجدول التالى ..

الأحد الموافق ١٤ /٦ : ( إدارة جنوب الجيزة ، الهرم ،العمرانية ، بولاق ، كرداسة ،الواحات ،الشيخ زايد





الاثنين المواقق ١٥/ ٦ : ادارة الدقي ، العجوزة ، أوسيم ،الوراق ،منشأة القناطر ،اكتوبر





الثلاثاء الموافق ١٦ / ٦ : إدارة العياط ،العجوزة ، ابو النمرس ،الحوامدية ،الصف ،البدرشين





الأربعاء الموافق ١٧ / ٦ : مخصص للذين تخلفوا فى تقديم الاعتذارات من جميع الإدارات عن الجدول السابق



