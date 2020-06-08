أعباء كبيرة على الدولة..معيط: خسرنا موارد أنشطة كثيرة بسبب كورونا

قال الوزير محمد معيط، وزير المالية، إن إمكانيات القطاع الصحي وضعت تحت ضغط كبير في ظل تفشي فيروس كورونا، وكان على الدولة عبء الاكتفاء الذاتي لأن كل دولة أغلقت حدودها بشكل كامل.





وتابع الوزير محمد معيط، في مؤتمر صحفي لوزير المالية ووزير الدولة للإعلام، أن الدولة نجحت في توفير كل المستلزمات الطبية والسلع الغذائية بكميات تستطيع سد احتياجتنا في تلك الفترة.





وأضاف معيط، أنه نظرًا لتداعيات تفشي فيروس كورونا تم غلق قطاعات وأنشطة بأكلمها ومنها السياحة والطيران والمحال التجارية والأماكن الترفيهية والأندية، وغيرها مما أثر بشكل كبير على إيرادات تلك الأنشطة ومردودها على الاقتصاد.





وأوضح أن الدولة بدأت تتحمل عبء أن تدعم تلك القطاعات مع عدم وجود اي ضرائب محصلة من تلك القطاعات، فاصبح هناك التزامات لتوفير مرتبات عمالة دون وجود أي نوع من الايرادات.