نهائيا.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون الأغلبية لمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتضمن تعديلات قانون مجلس النواب، المقدم من ائتلاف دعم مصر، أن يشكل المجلس من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد.
ووفقًا لمشروع القانون المقرر مناقشته اليوم، الإثنين، بـ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
، بالبرلمان، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، على أنه يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و ٥٠٪ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها.
كما يتضمن مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية و عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء، الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات.
كان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون رمجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب ، و في هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمة و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأعلن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب في خدمة وطنهم.