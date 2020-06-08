نهائيا.. اللجنة التشريعية بالبرلمان توافق على قانون الأغلبية لمجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتتضمن تعديلات قانون مجلس النواب ، المقدم من ائتلاف دعم مصر، أن يشكل المجلس من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد.





ووفقًا لمشروع القانون المقرر مناقشته اليوم، الإثنين، بـ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، بالبرلمان، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، على أنه يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها.









كما يتضمن مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.















