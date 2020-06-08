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مرأة

رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:11 م
احدث تقاليع الموضة
احدث تقاليع الموضة
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رشا عوني
في ظل تقاليع الموضة والصيحات الغريبة التي اعتدنا على ظهورها خلال الأعوام الأخيرة، تصدرت صيحة جديدة مواقع التواصل الاجتماعي وهي القدم الصناعية للنساء. 

نصف قدم ونصف مشط ، صيحة جديدة في عالم الجمال فيما يخص النساء، حيث جاءت هذه الأشكال للقدم مصنوعة باحترافية لتشبه القدم الحقيقة تمامًا ، مع ميزة شكلها الأنثوي الأنيق و الأظافر الجذابة. 

جاء شكل القدم والمش الصناعي جذاب للغاية ، خاصة مع الأظافر التي صنعت بشكل محترف لتصبح وكأنك قمتي بعمل الباديكير والمانيكير الذي يمنح شكل القدم مظهر مختلف.

وتحرص النساء على العناية بالقدمين وأظافر الرجل ، وبعضهن يلجأ بشكل اسبوعي إلى صالونات التجميل لإجراء جلسات الباديكير وتنظيف القدم والعناية بالأظافر، لكن في ظل انتشار فيروس كورونا، كان من الأسهل إجراء جلسة الباديكير في المنزل بخطوات سهلة على الفتيات ، لكن إحدى الشركات قررت أن تنتج قدم و مشط صناعي جذاب للنساء اللاتي يعانين من شكل القدم والأظافر ليتم استخدامه كبديل حديث وبشكل أنيق.
رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد
رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد
رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد
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