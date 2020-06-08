إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل

بدأت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء الاستعداد لاستقبال الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب البيطري بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة فى كلية الطب البيطري جامعة العريش اعتبارا من العام الجامعى المقبل "2020 – 2021" وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد.
وقررت جامعة العريش الاستعانة بلائحة كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس للعمل بها وإصدار القرار الوزارى اللازم فى هذا الشأن.
وأشار د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش إلى وصول موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش استعدادا لتنفيذها، مضيفا أن المجلس وافق أيضا على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.
وأوضح أنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة فى كليات الطب البشرى والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة المجتمع السيناوى.
وقد صدر القرار الجمهورى "رقم147 لسنه 2016" بإنشاء جامعة العريش التى تضم كليات:
التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليهاكليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.
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وقررت جامعة العريش الاستعانة بلائحة كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس للعمل بها وإصدار القرار الوزارى اللازم فى هذا الشأن.
وأشار د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش إلى وصول موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش استعدادا لتنفيذها، مضيفا أن المجلس وافق أيضا على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.
وأوضح أنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة فى كليات الطب البشرى والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة المجتمع السيناوى.
وقد صدر القرار الجمهورى "رقم147 لسنه 2016" بإنشاء جامعة العريش التى تضم كليات:
التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليهاكليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.
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