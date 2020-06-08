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تعليم

إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:14 م
جامعة العريش
جامعة العريش
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احمد صالح
بدأت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء الاستعداد لاستقبال الدفعة الأولى من طلبة كلية الطب البيطري بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة فى كلية الطب البيطري جامعة العريش اعتبارا من العام الجامعى المقبل "2020 – 2021" وإبلاغ مكتب التنسيق بذلك لإدراج الكلية ضمن رغبات تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد.

وقررت جامعة العريش الاستعانة بلائحة كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس للعمل بها وإصدار القرار الوزارى اللازم فى هذا الشأن.

وأشار د. حبش النادي، رئيس جامعة العريش إلى وصول موافقة المجلس الأعلى للجامعات إلى جامعة العريش استعدادا لتنفيذها، مضيفا أن المجلس وافق أيضا على إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات بجامعة العريش لتضاف إلى كليات الجامعة.

وأوضح أنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة فى كليات الطب البشرى والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة المجتمع السيناوى.

وقد صدر القرار الجمهورى "رقم147 لسنه 2016" بإنشاء جامعة العريش التى تضم كليات:
التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليهاكليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.

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