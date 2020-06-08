إدراج كلية الطب البيطري جامعة العريش ضمن رغبات مكتب التنسيق العام المقبل

وأوضح أنه جار العمل الحصول على موافقة المجلس ببدء الدراسة فى كليات الطب البشرى والهندسة وطب الأسنان وغيرها من الكليات لخدمة المجتمع السيناوى.وقد صدر القرار الجمهورى "رقم147 لسنه 2016" بإنشاء جامعة العريش التى تضم كليات:التربية، والعلوم الزراعية البيئية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، ومعهد الدراسات البيئية، وضمت إليهاكليات: الاقتصاد المنزلي، والتجارة، والاستزراع البحري والمصايد السمكية.اقرأ أيضا: