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اقتصاد

مدير الصندوق السيادي: إطلاق 4 صناديق فرعية للصحة والبنية الأساسية والصناعة والزراعة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:27 م
صدى البلد
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آية الجارحي

قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق سيطلق 4 صناديق فرعية أحدها في الرعاية الصحية، وتم الإعلان عنه بالفعل، إضافةً إلى صندوق للبنية الأساسية وسيشمل الكثير من الأصول.


وأضاف أيمن سليمان، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقده الصندوق اليوم، الإثنين، عبر تطبيق zoom، أنه سيتم إطلاق أيضا صندوق للتصنيع والزراعة، والصندوق الرابع سيكون خاصا بالخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.


وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى أنه سيتم تجهيز 3 صناديق أخرى خلال الفترة القادمة.


ولفت أيمن سليمان، إلى أن الصندوق السيادي يقوم بخلق الشراكات وإنشاء الصناديق الفرعية لتكون كيانات قاردة على الطرح في البورصة لإثراء سوق المال المصري.


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