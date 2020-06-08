AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجان المرور على مستشفيات العزل في المنوفية تتابع أعمالها للتأكد من توافر المستلزمات ورعاية المرضى

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:52 م
مستشفيات العزل في
مستشفيات العزل في المنوفية
Advertisements
محمد امين
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية والتأكد من إستقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .


  قام أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ اليوم  بالمرور علي مستشفي منوف العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة ، وتبين للجنة أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 130 سرير  و 14 سرير بالعناية المركزة ،و يوجد 8 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفي.

وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 33 حالة وتم صرف شنط العلاج لهم  ، حيث يتم عمل إستبيان مبدئي وأشعة مقطعية للحالة من قبل المستشفى وتسجيلها بكشوف العزل المنزلي، بالإضافة إلى عمل متابعة للحالة الصحية لهم من خلال فريق العزل المنزلي بالتنسيق مع فريق الترصد بالإدارة الصحية بمنوف.


وقامت اللجنة بالمرور علي مستشفي حميات منوف حيث تبين أن إجمالي عدد أسرة العزل  119 سرير بالإضافة إلي 5 أسرة بالعناية المركزة كما يوجد 5 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفي ، وتبين للجنة أنه جاري تجهيز الدور الخامس بالمستشفي بسعة 6 أسرة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.


 وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 289 حالة منذ 28 مايو الماضي ، مشددة على تركيب حواجز بين الأسرة للمرضي لضمان خصوصية المريض ، وتم التنبيه علي ضرورة متابعة أعمال النظافة لغرف المرضي أول بأول والتخلص الفوري من المخلفات .


وقامت اللجنة بالمرور علي مستشفي صدر منوف حيث تبين للجنة أن إجمالي عدد أسرة العزل 25 سريرا بالإضافة إلي وجود 5 أسرة بالعناية المركزة تحت التجهيز ، كما يوجد جهاز تنفس صناعي بالمستشف. 


وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 123 حالة منذ 31 مايو الماضي وقام أعضاء اللجنة بالإتصال تليفونيًا ببعض الحالات للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم  استقرار حالتهم الصحية .


و قامت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالمرور علي مستشفي الشهداء العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة حيث يوجد بالمستشفي 72 سرير تم تخصيصهم للعزل بالإضافة إلي 16 سرير بالعناية المركزة.


وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 38 حالة بالإضافة إلى 146 حالة مخالطة.

وأوصت اللجنة بتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ومراجعة الأصناف الواردة من المديرية وضرورة مطابقتها للمواصفات .

وقامت اللجنة بالمرور على مستشفى زاوية الناعورة وتبين أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 45 سريرا وأن عدد الحالات العزل المنزلي 49 حالة بالإضافة إلي 144 حالة مخالطة ، وقد قام أعضاء اللجنة بالتنبيه على أمن المستشفى بضرورة تقليل التزاحم وتطبيق كافة أساليب التباعد الإجتماعي للحد من انتشار العدوي بين المواطنين وذلك بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى ، كما أوصت اللجنة بضرورة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل وكذا توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة .
لجان المرور على مستشفيات العزل في المنوفية تتابع أعمالها للتأكد من توافر المستلزمات ورعاية المرضى
لجان المرور على مستشفيات العزل في المنوفية تتابع أعمالها للتأكد من توافر المستلزمات ورعاية المرضى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحجر الصحي يعلن أخبارا سارة بشأن مصابي كورونا في أسوان

انتصروا على كورونا.. خروج 7 متعافين بعد سلبية التحاليل من مستشفى العزل بأسوان

تماثل 5 حالات جديدة للشفاء وخروجهم من مستشفى العزل في أسوان

مسافات آمنة.. كيف استقبل مستشفيات العزل عيد الفطر المبارك

تجهيز 60 سريرًا بـ مبنى العزل بمستشفى بلبيس بالشرقية لاستقبال مصابي كورونا.. صور

6 محافظات الأعلى في كورونا.. وزيرة الصحة: 5013 وحدة رعاية توزع العلاج وتتابع المخالطين للمصابين بالفيروس

ترشيحاتنا

السيسي يستعرض خطط ومشروعات وزارة التجارة والصناعة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

بـ البخاخة..المصل واللقاح: لقاح جديد لعلاج كورونا خلال شهرين

مزيد من الانخفاض.. الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه بالبنوك

علي يد طباخ يمني..كيف قُتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان في السعودية والخليج؟

غدا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

أردوغان يكشف عن أطماعه.. تركيا تتحدى وتعلن التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

AdvertisementS

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

حد يساعدني .. مطرب شهير يستغيث: أمي بتموت عندها كورونا .. شاهد

خطوبة حسن شاكوش تتصدر التريند.. وإطلالة خطيبته حديث السوشيال ميديا

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا

جراحة عن بعد.. الاستعانة بروبوت لإنقاذ حياة مريض سرطان في حالة حرجة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة