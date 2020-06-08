لجان المرور على مستشفيات العزل في المنوفية تتابع أعمالها للتأكد من توافر المستلزمات ورعاية المرضى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية والتأكد من إستقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد على متابعة أسر العزل المنزلي وضمان وصول العلاج لهم ورصد أي سلبيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .





قام أعضاء اللجنة المشكلة برئاسة الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ اليوم بالمرور علي مستشفي منوف العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار الأمن لاستقبال الحالات المصابة ، وتبين للجنة أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفي 130 سرير و 14 سرير بالعناية المركزة ،و يوجد 8 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفي.





وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 33 حالة وتم صرف شنط العلاج لهم ، حيث يتم عمل إستبيان مبدئي وأشعة مقطعية للحالة من قبل المستشفى وتسجيلها بكشوف العزل المنزلي، بالإضافة إلى عمل متابعة للحالة الصحية لهم من خلال فريق العزل المنزلي بالتنسيق مع فريق الترصد بالإدارة الصحية بمنوف.









وقامت اللجنة بالمرور علي مستشفي حميات منوف حيث تبين أن إجمالي عدد أسرة العزل 119 سرير بالإضافة إلي 5 أسرة بالعناية المركزة كما يوجد 5 أجهزة تنفس صناعي بالمستشفي ، وتبين للجنة أنه جاري تجهيز الدور الخامس بالمستشفي بسعة 6 أسرة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.









وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 289 حالة منذ 28 مايو الماضي ، مشددة على تركيب حواجز بين الأسرة للمرضي لضمان خصوصية المريض ، وتم التنبيه علي ضرورة متابعة أعمال النظافة لغرف المرضي أول بأول والتخلص الفوري من المخلفات .









وقامت اللجنة بالمرور علي مستشفي صدر منوف حيث تبين للجنة أن إجمالي عدد أسرة العزل 25 سريرا بالإضافة إلي وجود 5 أسرة بالعناية المركزة تحت التجهيز ، كما يوجد جهاز تنفس صناعي بالمستشف.









وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 123 حالة منذ 31 مايو الماضي وقام أعضاء اللجنة بالإتصال تليفونيًا ببعض الحالات للمتابعة والتأكد من صرف العلاج لهم استقرار حالتهم الصحية .









و قامت اللجنة المشكلة برئاسة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة بالمرور علي مستشفي الشهداء العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفي والمسار المخصص لإستقبال الحالات المصابة حيث يوجد بالمستشفي 72 سرير تم تخصيصهم للعزل بالإضافة إلي 16 سرير بالعناية المركزة.









وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الحالات العزل المنزلي 38 حالة بالإضافة إلى 146 حالة مخالطة.





وأوصت اللجنة بتوفير الكميات الكافية من المستلزمات الطبية ومراجعة الأصناف الواردة من المديرية وضرورة مطابقتها للمواصفات .





وقامت اللجنة بالمرور على مستشفى زاوية الناعورة وتبين أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى 45 سريرا وأن عدد الحالات العزل المنزلي 49 حالة بالإضافة إلي 144 حالة مخالطة ، وقد قام أعضاء اللجنة بالتنبيه على أمن المستشفى بضرورة تقليل التزاحم وتطبيق كافة أساليب التباعد الإجتماعي للحد من انتشار العدوي بين المواطنين وذلك بالتنسيق مع فريق مكافحة العدوى ، كما أوصت اللجنة بضرورة توفير الأدوية المطلوبة لحالات العزل وكذا توفير المستلزمات والواقيات الشخصية بكميات مناسبة .