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وكيل اللجنة التشريعية: البرلمان وافق على الجمع بين القوائم المغلقة والفردي بالانتخابات المقبلة ..فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:29 م
إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي
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إبراهيم القادري
قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للهيئة الوطنية للانتخابات.


وأضاف إيهاب الطماوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن القانون أخذ بنظام الاختلاط في الانتخابات البرلمانية القادمة، وقام بتخصيص 50% من المقاعد لنظام القائمة المغلقة المطلقة حتي نستطيع تحقيق النسب الدستورية التي أقرها الشعب في أبريل 2019.


وأوضح إيهاب الطماوي ، أن النسب الدستورية خصصت 25% من المقاعد للمرأة إضافة إلى تخصيص 50% من أطياف الشعب المصرى من الشباب وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج والعمال والفلاحين.


وتابع: أن القائمة المغلقة سيتم تنفيذها حتي نضمن تمثيل النسب الدستورية وهذا التطبيق للقانون جاء مطابقا للمعايير الدستورية إضافة إلى تخصيص 50% للنظام الانتخابي الفردي.


واستكمل أن رئيس الجمهورية يمكنه تعيين 5% من أعضاء المجلس إضافة إلي هذا العدد بالتالي سيكون إجمالي عدد مجلس النواب القادم مثل عدد النواب الحالي وهم 596 نائبا.


وأشار إلي أن هناك 284 مقعدا بنظام القائمة المغلقة وستكون مقسمة علي 4 دوائر انتخابية بالإضافة الي 284 مقعدا ستكون موزعة بنظام الانتخاب الفردي.
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