حكم من صام تكفيراً ليمينه.. مستشار المفتي يصحح اعتقاداً خاطئاً

حكم من حلف على شيء وتراجع عنه:

نبه الدكتور عمرو الورداني ، أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، أن كثرة الحلف من الأمور المنهي عنها شرعًا، ويطلق على هذا الأمر عند فقهاء الأحناف " يمين الطعام"؛ لكثرة تكرار الإنسان له.





وأضاف « الورداني » في إجابته عن سؤال: « حلفت ألا أفعل شيء ثم فعله ؛ فماذا أفعل؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بـ « الفيسبوك» أن من أفضل ما يمكن أن يفعله المرء لنفسه في هذه الحالة؛ هو أن يترك الحلف كثيرًا وإن لم يستطع؛ فنهائيًا، مستندًا في ذلك إلى قوله -تعالى-: « وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، ( سورة البقرة: الآية 224).





وأفاد أمين الفتوى أنه يستثني من ذلك حالة واحدة؛ يجوز فيها للمسلم ألا يفعل ما حلف عليه وهي: إذا وجد أمر فيه خير له أكثر مما حلف عليه؛ فيتركه ويفعل الأفضل ويكفر عن يمينه، مختتمًا أن النبي – صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر".













وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.



