بالأسود.. حلا شيحا تتألق في أحدث ظهور

وعلقت حلا على الصورة قائلة: لا بأس اذا كان الشيء الوحيد الذى فعلته اليوم هو التنفس.



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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

انتى جميلة فى كل حاجة بجد

يذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز.





وعبرت حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى شاركت فيه أمام النجمة يسرا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.