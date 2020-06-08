AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأسود.. حلا شيحا تتألق في أحدث ظهور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:22 م
حلا شيحه
حلا شيحه
Advertisements
مريم عزت
نشرت الفنانة حلا شيحا عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة جديدة لها.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: لا بأس اذا كان الشيء الوحيد الذى فعلته اليوم هو التنفس.

اقرأ أيضا: 

ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

انا بحبك حلا جدا وربنا يوفقك يارب ومن نجاح لنجاح

حلا المبدعة والجميلة ربنا يحفظك يا حبيبتي

انتى جميلة فى كل حاجة بجد 

يذكر أن حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز.

وعبرت حلا شيحة عن تفاؤلها بمسلسل "خيانة عهد" الذى شاركت فيه أمام النجمة يسرا، واصفة دورها بالمختلف ولم تقدمه من قبل، كما وصفت مؤلف العمل أحمد عادل بـ"الشاطر" رغم أنها أول تجربة له فى عالم الدراما، وتلك أسباب حماسها لتقديم الشخصية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حلا شيحا من الحجر المنزلي: زن الولاد مش الأيام دي بس.. شاهد

حلا شيحة تشعل تيك توك بتقمص شخصية لهفة الحلواني

شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة تشعل انستجرام

بفيديو قصير على التيك توك..حلا شيحة تثير الجدل بسبب تغير ملامحها

حلا شيحة تتقمص شخصية نيلي عبر تيك توك

حلا شيحة تشارك جمهورها بصورة من مسلسل «خيانة عهد»

ترشيحاتنا

شاركت في هوانم جاردن سيتي والوتد.. وفاة المخرجة شيرين غيث

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

إطلالة كلاسيكية أنيقة.. أول ظهور للملكة رانيا بالكمامة.. شاهد

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

مستشار الرئيس للصحة: لسنا فى فترة الذروة والكمامة القماشية تحمي من كورونا.. فيديو

مستشار المفتي عن السبحة: لا يصح الانشغال بالوسيلة عن المقصد.. فيديو

AdvertisementS

علاج مرضى كورونا بالخلايا الجذعية يحصل على "ملكية فكرية" في الإمارات

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

يعتذر اليوم على الهواء.. التحقيق مع تامر أمين بتهمة إهانة المصريين

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

شاركت في هوانم جاردن سيتي والوتد.. وفاة المخرجة شيرين غيث

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

هتكوا عرض 6 أطفال .. السجن المؤبد لمشرف دار أيتام و7 سنوات لاثنين آخرين ببورسعيد

بعد وفاة شقيقتها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية أنيقة.. أول ظهور للملكة رانيا بالكمامة.. شاهد

10 مزايا صحية هائلة.. فوائد المضمضة بزيت الزيتون

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا