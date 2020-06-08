أحمد موسى يطلق هاشتاج #اردوغان_مجرم_حرب.. فيديو

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج # اردوغان_مجرم_حرب، وطالب متابعيه بالتفاعل عليه .





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية ترفض مبادرة إعلان القاهرة.





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان يرتكب جرائم حرب في ليبيا ويستهدف البنية التحتية في ليبيا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مليشيا أردوغان تهاجم مباني الأبرياء المدنيين في ليبيا وعلينا جميعا مساندة الشعب الليبي ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" دول العالم الكبري تؤدي مباردة الرئيس السيسي لحل الازمة الليبية".



