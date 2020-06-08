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أحمد موسى يطلق هاشتاج #اردوغان_مجرم_حرب.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:43 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
أطلق الإعلامي أحمد موسى،   هاشتاج # اردوغان_مجرم_حرب، وطالب متابعيه بالتفاعل عليه .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن أردوغان وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية ترفض مبادرة إعلان القاهرة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  أردوغان يرتكب جرائم حرب في ليبيا ويستهدف البنية التحتية في ليبيا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  مليشيا أردوغان تهاجم مباني الأبرياء المدنيين في ليبيا وعلينا جميعا مساندة الشعب الليبي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  دول العالم الكبري تؤدي مباردة الرئيس السيسي لحل الازمة الليبية".

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