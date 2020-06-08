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أخبار العالم

الكويت ترحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:29 م
الكويت ترحب بالمبادرة
الكويت ترحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا
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قسم الخارجي
رحبت الكويت بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا، لتنضم إلى سلسلة من الدول والمنظمات الدولية الداعمة لإعلان القاهرة.

وأعربت الكويت عن أملها في التوصل لحل سياسي يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي.

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ويأتي ذلك في إطار دعم دولة الكويت مبادرة الأمم المتحدة لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات بهدف توحيد الجهود العالمية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

في وقت سابق، أعلنت روسيا دعم المبادرة المصرية لتسوية الأزمة في ليبيا، وذلك خلال اتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في بيان القصر الرئاسي الروسي أن الرئيس السيسي أخبر بوتين بحوى محادثاته مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر،  في القاهرة، والتي أسفرت عن خطوات لتسوية الأزمة الليبية بطريقة سياسية.

وأوضح البيان أن الرئيس الروسي  قدر إيجابيا الجهود الدبلوماسية التي تبذل مصر في هذا الاتجاه، فيما شدد الرئيس السيسي وبوتين على التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن.
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