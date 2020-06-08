يبدأ العمل فور انضمام ألف عضو.. نقابة صيادلة قنا تعلن تشكيل صندوق تكافل طارئ لمواجهة كورونا

أعلنت نقابة صيادلة قنا، فى بيان لها اليوم الاثنين، عن إنشاء صندوق " التكافل الطارىء لمواجهة فيروس كورونا المستجد"، بقيمة اشتراك 200 جنيه للعضو، و100 جنيه شهرى.





ودعت النقابة أعضائها، للاشتراك فى الصندوق لمواجهة الظروف الطارئة التى سببها فيروس كورونا، حتى يتم تشكيل الصندوق فى أسرع وقت لمساندة ودعم أعضائها سواء المصابين أو المتوفين جراء كورونا.





وقال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إنه سوف يتم تلقى الاشتراكات بداية من يوم ١٠ يونيو، والإعلان عن بدء العمل بالصندوق فور اكتمال 1000 مشترك، وسوف يتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء المشتركين، مكون من 9 أعضاء.





وأوضح النقيب، أنه سوف يتم صرف مبلغ تكافلي 5000 جنيه للصيدلي من المشتركين في الصندوق حال إصابته بفيروس كورونا بناء على تقرير مجلس إدارة الصندوق، و في حال استمرار عزل الصيدلي 14 يوم يتم صرف 5 آلاف أخرى، أما في حالة الوفاة سيجري صرف 10 آلاف جنيه.





وأشار نقيب صيادلة قنا، إلى أنه عند انتهاء جائحة كورونا سوف يتم تحويل المبلغ المتبقي بالصندوق إلى حساب إنشاء صندوق تكافل صيادلة قنا دائم، وبلائحة جديدة تتضمن جميع أنواع الكوارث، لافتًا إلى أن دور مجلس نقابة الصيادلة هو الإشراف فقط.





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