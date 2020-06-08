الخواجة يكشف كواليس انضمام مصطفى محمد إلى صفوف الزمالك ..فيديو

ووقع اختيار صحيفة "فرانس فوتبول"الفرنسية واسعة الانتشار على تألق 3 نجوم بالأندية المحلية الإفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن لفتوا الأنظار بشدة في الموسم الحالي ورشحتهم للاحتراف الأوروبي.

وجاء بين هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك حيث قالت الصحيفة: "على خطى ميدو وعمرو زكي من لعبا للزمالك أيضًا، مصطفى محمد في طريقه ليكون نجمًا جديدًا لمصر، فهو مهاجم متكامل يمتلك القوة ويلقب بالبلدوزر على ضفاف النيل، كما أنه حصل على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة".