الخواجة يكشف كواليس انضمام مصطفى محمد إلى صفوف الزمالك ..فيديو

كشف محمود الخواجة نجم نادي الزمالك الأسبق، عن كواليس انضمام مصطفى محمد هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليًا.
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وقال محمود الخواجة، أثناء استضافته ببرنامج "أخبارنا" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، إن مصطفى محمد دخل قطاع الناشئين خلال خوضنا التدريبات بملاعب نادي جامعة مصر في 6 أكتوبر حيث كنا لا نملك ملاعب في النادي وقتها.
وأضاف محمود الخواجة أن مصطفى محمد كان "تنك للغاية" وطلب مني أن ينزل للاختبار مع اللاعبين ووقتها طلبت من نصر ابراهيم مدرب الناشئين وقتها في العمر السني الخاص بمصطفي وكنت رئيس القطاع بالزمالك وقتها إجراء الاختبار وتأكدنا من قدراته الفنية وكان وقتها مجروحًا من الرحيل عن وادي دجلة.
ووقع اختيار صحيفة "فرانس فوتبول"الفرنسية واسعة الانتشار على تألق 3 نجوم بالأندية المحلية الإفريقية خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن لفتوا الأنظار بشدة في الموسم الحالي ورشحتهم للاحتراف الأوروبي.
وجاء بين هؤلاء اللاعبين مصطفى محمد مهاجم الزمالك حيث قالت الصحيفة: "على خطى ميدو وعمرو زكي من لعبا للزمالك أيضًا، مصطفى محمد في طريقه ليكون نجمًا جديدًا لمصر، فهو مهاجم متكامل يمتلك القوة ويلقب بالبلدوزر على ضفاف النيل، كما أنه حصل على لقب هداف بطولة أفريقيا تحت 23 سنة".