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أخبار البلد

المطران منير حنا: إعلان القاهرة فرصة لعودة الحياة إلى الأراضي الليبية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:18 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
قال المطران "منير حنا" مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، إن "إعلان القاهرة" الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن حل الأزمة الليبية، هو بمثابة فرصة حقيقية لتحقيق السلام وعودة الحياة الطبيعية للأراضى الليبية.

ودعل مطران الكنيسة الأسقفية – في تصريح له اليوم - المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة إذا كانت هناك رغبة حقيقية للسلام و الاستقرار فى ليبيا الشقيقة، وذلك لأن الحروب لا تحقق إلا الدمار وبؤس للشعوب.

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وأكد المطران منير حنا أن مصر بدورها الريادى والهام فى المنطقة، تقف لنبذ العنف والارهاب فى المنطقة كلها.

يشار إل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس بقصر الاتحادية كلا من: عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وجاء لقاء الرئيس بالقادة الليبيين من منطلق حرص مصر الثابت علي تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
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