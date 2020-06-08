خالد بوطيب يقترب من الانضمام لـ الدوري التركي ..تفاصيل

كشفت بعض التقارير المغربية عن قرب انضمام خالد بوطيب نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لـ الدوري التركي عقب فسخ نغاقده مع الفريق المصري
وأكدت موقع " هس سبورت " ان خالد بو طيب يمتلك عرض رسمي من الدوري التركي حيث كان للاعب ضم صفوف فريق مالطيا سبور قبل انضمامه لفريق الزمالك
وأضاف الموقف أن اللاعب يمتلك عروض ايضا من الدوري السعودي و القطري بالاضافة لرغبه بعض الاندية المغربية في ضمه
وكان الزمالك اعلن من فترة عن فسخ التعاقد مع خالد بو طيب عقب اصابة اللاعب منذ انضمامه للفريق ولكنه في الوقت الحالي عاد للتدريبات الفرديه في المغرب للحفاظ على لياقته البدنية