AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خالد بوطيب يقترب من الانضمام لـ الدوري التركي ..تفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:08 م
خالد بو طيب
خالد بو طيب
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير المغربية عن قرب انضمام خالد بوطيب نجم فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لـ الدوري التركي عقب فسخ نغاقده مع الفريق المصري 

وأكدت موقع " هس سبورت " ان خالد بو طيب يمتلك عرض رسمي من الدوري التركي حيث كان للاعب ضم صفوف فريق مالطيا سبور قبل انضمامه لفريق الزمالك 


وأضاف الموقف أن اللاعب يمتلك عروض ايضا من الدوري السعودي و القطري بالاضافة لرغبه بعض الاندية المغربية في ضمه

وكان الزمالك اعلن من فترة عن فسخ التعاقد مع خالد بو طيب عقب اصابة اللاعب منذ انضمامه للفريق ولكنه في الوقت الحالي عاد للتدريبات الفرديه في المغرب للحفاظ على لياقته البدنية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد بوطيب يقترب من الانتقال للدوري القطري بعد الرحيل عن الزمالك

اخبار الزمالك.. مهاجم الفريق يقترب من الدوري القطري .. والهارب مطلوب فى تونس .. وصراع على صفقة الوداد المغربي

خالد بوطيب يقترب من العودة للدوري التركي

أزمة كبيرة في الزمالك.. خالد بوطيب يضع شرطين للتنازل عن شكواه ضد الأبيض

خالد بوطيب يفاضل بين عروض من الخليج وأوروبا

الصراع على نجم الوداد المغربي يشتعل بين فنربخشة التركي والزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بالدولار.. تعرف على سعر فستان ياسمين صبري الجديد.. صور

آمال ماهر تحدث جدلا قبل أيام من حفلها الغنائي

معجزة إلهية حدثت عند غسل النبي محمد بعد وفاته.. لا يعرفها الكثير

رقابة صارمة.. وزيرة الصحة: حملات على المستشفيات الخاصة للتأكد من التزامها بضوابط مواجهة كورونا

هذه ليست صلة الرحم .. رمضان عبد المعز يصحح اعتقادا شائعا

بفضل الصلاة والدعوات.. رئيس تنزانيا يعلن القضاء على فيروس كورونا

AdvertisementS

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

الصراع على نجم الوداد المغربي يشتعل بين فنربخشة التركي والزمالك .. تفاصيل

مواعيد دور نصف النهائي .. بشرى سارة للزمالك والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

آخرها في 8 أبريل الماضي.. الأهلي يستفسر من الجبلاية والأولمبية عن مصير شكواه ضد الزمالك

قيمته 144.9 مليون يورو.. محمد صلاح سادس أغلى لاعب في العالم.. وميسي ورونالدو خارج العشرة الأوائل

هاتف جديد.. محمد صلاح يشارك جمهوره بأحدث ظهور من داخل منزله

رمضان صبحي في المقدمة وساسي وصيفا.. أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري نصفهم من الأهلي.. تعرف على القائمة

الخواجة يكشف كواليس انضمام مصطفى محمد إلى صفوف الزمالك ..فيديو

الظهور الأول فى عالم التدريب.. عصام الحضري يدرب حارس مرمى شاب.. فيديو

أنا من البداية يا غربة بتحمل .. ميدو ينشر فيديو لـ غروب الشمس على البحر

الوحدة السعودي يوجه صدمة قوية لـ حسام عاشور

نجوم بكرة «2».. ميدو حسام: الأهلي يزرع روح الانتصار.. وحلمي اللعب في الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت .. ميريام فارس تثير الجدل برفقة ابنها

رغم كورونا .. كايلي جينر تقضي سهرة في ملهى ليلي VIP ..صور

بعد نفيها حدوث خناقة.. 10 صور لـ شيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب