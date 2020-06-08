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أخبار العالم

تحطم طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية أثناء هبوطها في قاعدة التاجي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:29 م
طائرة C130
طائرة C130
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القسم الخارجي
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مصادر أمنية عراقية قولها إن طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية تحطمت خلال هبوطها في قاعدة التاجي العسكرية.

وذكرت معلومات أولية عن وجود إصابات ولا يوجد قتلى.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الاثنين، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أكدت الخلية أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، موضحة أن انطلاقه جاء من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".
 
وأضافت أن القوات الأمنية بدأت عملية تفتيش للبحث عن المتسببين في هذا العمل الإرهابي.
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