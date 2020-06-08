لا يمكن إجبارهم .. وزيرة الصحة تدعو المتعافين للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ مرضى كورونا

دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المتعافين للتوجه لمراكز نقل الدم للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ مرضى كورونا، موضحة أنه لا يمكن إلزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم لكنهم يسعون لذلك.





وأضافت "هالة" زايد خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" أن الانتهاء من انشاء ٩ مراكز لتجميع بلازما الدم وجار حاليا انشاء ٦ أخرى.





وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن رفع حالة الجحر الصحي في المطارات يتماشى مع المرحلة الحالية، موضحة أن تطبيق برامج لمتابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج لمدة 14يوما.





وأوضحت أن اللجنة العلمية أقرت علاج هيدروكسي كلوروكين للحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أن علاج هيدروكسي كلوروكين أثبت نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا.