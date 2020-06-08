AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا يمكن إجبارهم .. وزيرة الصحة تدعو المتعافين للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ مرضى كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:46 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
دعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، المتعافين للتوجه لمراكز نقل الدم للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ مرضى كورونا، موضحة أنه لا يمكن إلزام المتعافين من كورونا بالتبرع ببلازما الدم لكنهم يسعون لذلك.

وأضافت "هالة" زايد خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" أن الانتهاء من انشاء ٩ مراكز لتجميع بلازما الدم وجار حاليا انشاء ٦ أخرى.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن رفع حالة الجحر الصحي في المطارات يتماشى مع المرحلة الحالية، موضحة أن تطبيق برامج لمتابعة الحالة الصحية للقادمين من الخارج لمدة 14يوما.

وأوضحت أن اللجنة العلمية أقرت علاج هيدروكسي كلوروكين للحالات البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أن علاج هيدروكسي كلوروكين أثبت نجاحات في علاج مرضى فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

حقن بلازما المتعافين.. طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا في مصر.. ودعوة برلمانية لكل متعاف للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ المصابين

بعد إعلان تجربتها.. كيف ستعالج بلازما المتعافين مصابي كورونا في مصر؟

صحة أسوان تبدأ فى أخذ بلازما المتعافين لتقديمها كحقن للمصابين بكورونا

أسرة أسوانية تتبرع ببلازما الدم بعد تعافيها من كورونا لإنقاذ حياة قمص قنا

أبناء أسوان يشاركون في الملحمة الوطنية لمواجهة كورونا .. نجاح أول تجربة بلازما تنقذ حياة القمص بيشوي.. وتبرع 3 متعافين من الفيروس ببلازما الدم.. صور

ترشيحاتنا

لحين ظهور الـ pcr.. الصحة تعتمد أشعة الصدر والتحاليل المعملية كوسائل لتشخيص حالات كورونا

المهاجم السفاح .. بشرى سارة لـ الأهلي بشأن الصفقة المنتظرة

تغضب الله.. خالد الجندي يحذر من 6 كلمات: هذه أكبر معصية

الصحة العالمية: كورونا يزداد سوءا حول العالم .. ويتحسن في أوروبا

في عيد ميلاد كاني ويست .. تعليق صادم على ظهور زوجته كيم كارداشيان عارية

هتكوا عرض 6 أطفال .. السجن المؤبد لمشرف دار أيتام و7 سنوات لاثنين آخرين ببورسعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول قشور الليمون.. انتبه لرقم 3

تعرف على مواصفات تويوتا هايلاندر بعد طرحها في السعودية.. صور

جمبسوت قشر السمك .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد