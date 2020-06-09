فيها حاجة حلوة..مواطنون من بلبيس يتبرعون بمنازل لهم لعزل مصابي كورونا..صور

شكل اللواء سامي علام رئيس مجلس مدينة بلبيس، لجنة لمعاينة منزلين عقب تبرع الأهالي بهما ليتم تخصيصهما كأماكن عزل للمصابين بفيروس كورونا من أبناء المركز.





وأكد رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه قام وبرفقته وكيل الإدارة الصحية ببلبيس ونواب المجلس مدينه بتفقد المبني الذي يجري تجهيزه بقريه الجوسق لعزل مرضي كورونا عقب تبرع أحد الأشخاص بمنزل ليكون مكانا لعزل المصابين بكورونا.

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وأشار علام" إلى أنه أعربت اللجنة عن تقبلها للمكان بصورة مبدئية، وجار عرض الأمر علي الجهات العليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





كما تفقدت اللجنه منزل تبرعت به "زينات الشاويش" حيث أعلنت استعدادها لتحوله الي مكان لعزل مرضي كورونا.



