الصحة: فيروس كورونا أصبح ضعيفا.. ولكنه سريع الانتشار

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن فيروس كورونا أصبح ضعيفا، ولكنه سريع الانتشار، ولا يمكن تحديد نسبة محددة لذلك.









وطالب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، المواطنين من متعافي كورونا ، بالالتزام الأخلاقي في التبرع بالبلازما للمصابين، لاستخدامها فى العلاج.









وأضاف أن الدولة بكامل مؤسساتها تقف خلف أى بحث علمي تؤدي نتيجته لاكتشاف أى عقار لعلاج فيروس كورونا، والدولة المصرية تبحث عن كل ما هو جديد.









وأوضح حسني: "نأمل بأن تكون نهاية الوباء على أيدي العلماء المصريين، والبروتوكول العلاجي تم تحديثه بخبرة مصر العلمية والطبية"، مشيرا إلى أن الشفاء الأكيد؛ فى العلاج المبكر للاصابة تحت إشراف طبي متخصص.