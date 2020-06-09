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تكنولوجيا

تسريب مواصفات هاتف Realme X3 Pro.. قبل إطلاقه رسمياً

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:01 ص
تسريب مواصفات هاتف
تسريب مواصفات هاتف Realme X3 Pro
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قسم التكنولوجيا
تستعد علامة ريلمي Realme المملوكة شركة أوبو Oppo الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد Realme X3 Pro، بنظام البطارية مزدوجة الخلية.

وبحسب موقع gadgets التقني، تشير التسريبات إلى أن هاتف Realme X3 Pro سيأتى ببطارية قوية سعة 4500 أو 4550 مللي أمبير ومصنوعة من خلايا 2.220mAh و2.2250mAh.

وهى نفس نوع البطاريات مثل الموجودة فى هاتف Realme X2 Pro، والذي يمتلك بطارية سعة 4000 مللي أمبير مع خليتي من 2000mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط.

وبحسب المسرب Sudhanshu عبر تدوينة له على موقع "تويتر"، من المتوقع أن يدعم هاتف Realme X3 الشحن السريع بقدرة 50 أو 65 واط، وتشير التقارير إلى أن سلسلة الهواتف القادمة من ريلمي Realme ستتميز بشاشات بدقة Full HD + وبمعالج قوي من نوع Snapdragon 855 SoC، كما أن هاتف Realme X3 SuperZoom سيتم إطلاقه رسميًا فى منتصف شهر يوليو الجاري.

يذكر أن هاتف Realme X3 SuperZoom والذي أعلنت عنه الشركة مؤخرًا لم يتم اختباره حتى الآن لمعرفة ما إذا كان يدعم نظام بطارية مزدوج الخلايا أم لا.
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