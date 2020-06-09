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رياضة

لو بلعب دلوقت هاخد 100 مليون جنيه.. أحمد بلال: تمنيت وجود ساسي ومصطفى محمد في لأهلي.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:43 ص
أحمد بلال
أحمد بلال
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حسام الحارتي
رشَّح أحمد بلال نجم الأهلي السابق، فرجاني ساسي لاعب الزمالك، لينضم للأهلي؛ بسبب إمكانياته الكبيرة والتي تساعده على تقديم الكثير داخل القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد بلال، خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس"، أن فرجاني ساسي إضافة قوية لأي فريق معربا عن تمنياته بانضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي .

وقال: "أتمني انضمام مصطفي محمد لصفوف الأهلي، مهاجم متميز، وسيكون إضافة جيدة ".

وعن القيمة التي تلائم إمكانياته- لو كان متواجدا في الملاعب بالوقت الحالي- رد أحمد بلال: "لو كنت ألعب في الوقت الحالي، وفاوضوني للتجديد؛ سأطلب 100 مليون جنيه، في ظل المبالغ الحالية لتجديد عقود اللاعبين".

واستطرد:" أغلى رأس حربة في مصر يستحق عقد بقيمة 2 مليون جنيه، وأعلى لاعب في مصر مايستحقش اكثر من 10 ملايين جنيه.
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