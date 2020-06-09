لو بلعب دلوقت هاخد 100 مليون جنيه.. أحمد بلال: تمنيت وجود ساسي ومصطفى محمد في لأهلي.. فيديو

إضافة قوية لأي فريق معربا عن تمنياته بانضمام اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي .

وعن القيمة التي تلائم إمكانياته- لو كان متواجدا في الملاعب بالوقت الحالي- رد أحمد بلال: "لو كنت ألعب في الوقت الحالي ، وفاوضوني للتجديد؛ سأطلب 100 مليون جنيه، في ظل المبالغ الحالية لتجديد عقود اللاعبين".



