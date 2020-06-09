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حوادث

قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:33 ص
صورة من الواقعة
صورة من الواقعة
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اسلام مقلد
أقدم شاب على جريمة بشعة، بقتل جاره؛ في منطقة حدائق القبة؛ بسبب خلافات الجيرة.

ووردت إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة، من أحد المستشفيات، تفيد بوصول أحد المواطنين يدعى "جميل م ا" ٤٥ سنة، عامل، مصابا بطعنة في الكتف تسببت في قطع أحد الشرايين المتصلة بالقلب؛ ما أدى إلى وفاته في الحال.


وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم شاب ثلاثينى وقد ارتكب الكريمة بسبب خلافات الجيرة، وفي أثناء محاولته طعن ابن المجني عليه؛ تدخل الضحية محاولا إنقاذ ابنه، فضربه المتهم بطعنة نافذة في اليد اليسري تسببت في قطع شريان متصل بالقلب؛ مما أدى إلى وفاته.

وجرى ضبط مرتكب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.
قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة
قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة
قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة
قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة
قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة
قطع له شريانا متصلا بالقلب.. شاب يقتل جاره خلال محاولته الدفاع عن ابنه في حدائق القبة
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