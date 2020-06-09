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أخبار البلد

لو مسافر.. تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:35 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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حمادة خطاب
لو مسافر بالقطار ، نستعرض لك مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق ٩-٦-2020.

مواعيد قطارات الصعيد:
قطار رقم 983
ينطق القطار المكيف من محطة أسوان في تمام الساعة 7.30 يصل محطته النهائية القاهرة في تمام الساعة 22:5.

قطار رقم 953 vip
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من محطة الأقصر ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30 للقاهرة.
قطار رقم 777
ينطلق القطار المميز من محطة سوهاج في تمام الساعة 16:00، ويصل القاهرة في تمام الساعة 1:50.
قطار رقم 81
يبدأ القطار المميز في الانطلاق في تمام الساعة 9:30 من أسوان ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 1:50.

قطار رقك 163:
القطار فئة الدرجة المميزة ويتحرك من أسوان في تمام الساعة 12:30 ويصل القاهرة في الساعة 3:35.
قطار رقم 2007:
فئة القطار vip ويتحرك في تمام الساعة 15:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في تمام الساعة 3:55.
قطار رقم 2015:
القطار الـ vip، يبدأ التحرك في تمام الساعة 16:00 من محطة أسوان ويصل القاهرة في الساعة 4:20.
قطار رقم 977:
القطار درجة فئة vip، ويتحرك من محطة الأقصر في تمام الساعة 19:25 وينهي رحلته في القاهرة بتمام الساعة 5:20.

مواعيد قطارات إسكندرية
قطار رقم 928:
القطار درجة مكيف أولي وثانية، ويتحرك من الإسكندرية في تمام الساعة 18:00 ويصل القاهرة في تمام الساعة 20:50.
قطار رقم 568:
يبدأ القطار في التحرك والذي يضم عربات مكيفة ومميزة من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:15 ويصل طنطا نهاية الرحلة 20:8.
قطار 22:
تطلق رحلة القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية في تمام الساعة 18:30 ويصل القاهرة محطته النهائية بتمام الساعة 22:25.
قطار رقم 926:
يبدأ القطار ذو الدرجة vip التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية الساعة 19:00 ويصل محطة سكة حديد القاهرة المحطة النهائية بتمام الساعة 21:00.
قطار رقم 128 مميز
يبدأ القطار في التحرك في تمام الساعة 19:10 من محطة سكة حديد الإسكندرية ليصل طنطا محطته النهائية في تمام الساعة 21:15.
قطار رقم 2008 vip:
ويصل القطار المحطة النهائية القاهرة 22.25 بعد تحركه في تمام الساعة 20:00 من محطة سكة حديد الإسكندرية.
قطار رقم 930 مكيف
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد الإسكندرية بتمام الساعة 20:10 ويصل القاهرة محطته النهائية في تمام الساعة 23:20.
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