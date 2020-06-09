رد سجون.. ريهام سعيد ترد على مهاجميها بفيديو لـ عمر عبد الكافي.. شاهد

نشرت الإعلامية ريها سعيد فيديو للدكتور عمر عبد الكافي يتحدث في عن الابتلاء، وجزاء المبتلى عند الله- تعالي- في الدنيا والآخرة.



وعلقت ريهام سعيد على الفيديو "لما بسمع أني ردّ سجون وقاعدة في البيت؛ الحمد لله علي المرض والسجن وقلة الرزق".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها، وجاءت بين "الحمد لله دائما وابدا" و " ربنا معاكي" و "فصبر جميل" و "ما شاء الله.. فيديو جه في وقته".

جدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة سبق وأن أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎

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وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك‎.