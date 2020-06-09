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ديني

وزير الأوقاف: اعتماد 55 إماما ومحفظا للقرآن.. والتجديد لـ عبد السلام للمراكزالثقافية ونهاد للتخطيط

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:31 ص
وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
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أ ش أ
أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا، بتجديد تكليف الدكتور محمد عبد ربه عبد السلام، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية، كما أصدر قرارًا بتجديد تكليف المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط والبحوث.

وقالت وزارة الأوقاف- في بيان، اليوم- إن وزير الأوقاف اعتمد تعيين 5 أئمة جدد من خريجي اللغات والترجمة الناجحين في مسابقة الأئمة بالإعلان التكميلي السادس (خريجي اللغات والترجمة 2019م)، واعتمد أسماء الناجحين (39 خطيبا) في مسابقة خطباء المكافأة، هيئة تدريس والعاملين بالأزهر، على بند التحسين، وحصولهم على تصريح خطيب مكافأة، كما اعتمد أسماء الناجحين (11 محفظا للقرآن الكريم) كمحفظين بمراكز التحفيظ أو بالمراكز الثقافية.
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