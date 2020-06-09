وزير الأوقاف: اعتماد 55 إماما ومحفظا للقرآن.. والتجديد لـ عبد السلام للمراكزالثقافية ونهاد للتخطيط

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا، بتجديد تكليف الدكتور محمد عبد ربه عبد السلام، مديرًا عامًا للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية، كما أصدر قرارًا بتجديد تكليف المهندسة نهاد محمد سامي حتاتة مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط والبحوث.



