بطولات إفريقية وعالمية.. الرياضة تعود لأمجادها خلال 6 سنوات في عهد الرئيس السيسي.. تفاصيل

شهدت مصر، أمس الإثنين، ذكرى مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، ويرى كثيرون أن تاريخ ميلاد مصر الحديثة، بدأ؛ عندما أقسم الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام الشعب، ليعبر بالبلاد إلى بر الأمان وتحقيق الإنجازات المتتالية في جميع المجالات.

ومن بين المجالات التي شهدت العديد من الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان المجال الرياضي، حيث أبهرت الدولة، العالم، وأثبتت قدرتها على استضافة أكبر البطولات الدولية، بالإضافة إلي تحقيق الكثير من البطولات العالمية والإفريقية.

ويرصد لكم موقع "صدى البلد" الإخباري، فيما يلي، أبرز الإنجازات الرياضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





- تمكن المنتخب المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الصعود إلي كأس العالم روسيا 2018، وتنظيم كأس الأمم الإفريقية للكبار والشباب في عام 2019.





- تُوِّجَ المنتخب الأولمبي بطلا لأمم إفريقيا ، والتي أقيمت على أرض الكنانة، وتأهل بموجبها إلى أولمبياد طوكيو 2021- والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب جائحة كورونا-.





- حصلت الدولة على حق تنظيم كأس العالم لكرة اليد 2021، للكبار، والذي سيشهد مشاركة عالمية من مختلف الدول.





- وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي، كخطوة جيدة في شأن الرياضة المصرية.





- نجحت وزارة الشباب والرياضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة ترميم استاد القاهرة الدولي الذي أصبح حديث العالم حتى تلك اللحظة، وصُنِّفَ ضمن أفضل الاستادات على مستوى العالم.





- نجحت كرة اليد المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية غير المسبوقة سواء على المستوى العالمي أو الإفريقي حتي تمكنت من حصول الناشئين على الإنجاز الأكبر بحصد لقب مونديال مقدونيا، وحصد برونزية مونديال إسبانيا العام الماضي.





- ريو دي جانيرو البرازيل 2016





شاركت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دى جانيرو بالبرازيل 2016، وحقق خلالها اللاعبون 3 ميداليات أولمبية بمختلف الألعاب.





- دورة البحر المتوسط

حققت المنتخبات المصرية 45 ميدالية من خلال مشاكتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بالعاصمة الإسبانية عام 2018.





- منتخب مصر لكرة اليد





تمكن منتخب مصر لكرة اليد من تحقيق بطولة كأس أمم إفريقيا على حساب تونس والتأهل إلي أولمبياد طوكيو .





ولم يقتصر الأمر على تحقيق الإنجازات فقط؛ بل قامت وزارة الشباب والرياضية بقيادة الدكتور أشرف صبحي في إعادة الاهتمام بمراكز الشباب على مستوي الدولة، ودعم الأندية، وتوفير كافة المستلزمات لتعمل بالشكل الذي يمكنها من دعم الرياضة المصرية في جميع المجالات.