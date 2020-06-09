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رياضة

قرار نهائي.. اتحاد الكرة يستقر على إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:01 ص
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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حسام الحارتي
قرر مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين لهذا الموسم؛ نظرا لضيق الوقت، سواء جاءت موافقة الدولة على استئناف النشاط الرياضي لهذا الموسم أو إلغاؤها .

وجاء قرار إلغاء مسابقات ودوريات الناشئين ؛ نظرا لضيق الوقت، وارتباطهم بالامتحانات خلال الفترة الحالية .


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزاء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية
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