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فن

باسكال مشعلاني تحيي حفلا غنائيا أون لاين في منتصف يونيو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحيى المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى حفلا غنائيا من خلال بث مباشر على إحدى المنصات الإلكتروني، في منتصف شهر يونيو الجارى، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة منها "حبى مش حكى" "كل ما انت معى" و"لعبها صح"،"قلبي"،"سلملك قلبى"، "يامدقدق"، "فرصة تانية"، "دق دق".

فى سياق آخر، تتعاون باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل اسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة، حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال باسكال مشعلاني دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر،وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يابخت إللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله.. لكن أبوابه مفتوحه.

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