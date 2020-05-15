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فن

باسكال مشعلاني لـ"صدى البلد": فرصة نرجع لربنا خلال أزمة كورونا.. فيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة باسكال مشعلاني، عن سعادتها بطرح أغنيتها الجديدة "فرصة نرجع" بالإشتراك مع الفنان إيساف، في محاولة للرجوع إلى الله في ظل الأزمة الراهنة.

تواصل موقع "صدى البلد" مع باسكال مشعلاني، لمعرفة كواليس الأغنية، وقالت باسكال، :"بقالي فترة قاعدة في البيت وعمالة أفكر ممكن نعمل إيه .. بالصدفة سمعت الأغنية من الشاعر رمضان محمد، وقولت إنها فرصة نرجع لربنا، وبدأنا تحضيرات".

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وتابعت :"غنى إيساف وحبيت صوته ولايق على صوتي عشان كده بدأنا بتنفيذ الأغنية، وأنا سعيدة بالنجاح اللي حققته الأغنية بالرغم انها بقالها يوم أو يومين .. فيه دعوة لربنا ودعوة للهدوء".

تقول كلمات الأغنية :"تقول كلمات الأغنية: "تصعبت مره واحدة .. ومين هيواسى ويطيب .. يا بخت إللى وقت الشده .. ربنا جنبه وقريب .. قفلت أبواب بيوت الله  .. لكن أبوابه .. مفتوحه .. ولسه حاسين طاقة نور .. جوا القلوب المجروحة.. وبعيد عن بعض أه لكن .. بنخاف على بعض ونطيب".

"فرصة نرجع" كلمات: رمضان محمد، وألحان: أحمد البرازيلي، وتوزيع: محمد الشاعر، والفيديو كليب إخراج: فادي الياس، ومدير تصوير: إسلام عبد اللطيف، ومونتاج: محمد محمود، منتج فني: مني زهران، إشراف فني: أحمد حسني.
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