سيعود لعمله خلال أيام.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على صحة أشرف زكى

قال الفنان إيهاب فهمى ، وكيل نقابة المهن التمثيلية، إن الدكتور اشرف زكى سند وحبيب للكل داخل مصر والوطن العربي، منوها إلى إنه الآن فى صحة جيدة جدًا.





وأضاف الفنان إيهاب فهمى، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة" اليوم على فضائية "الحياة"، أنه خلال أيام قليلة جدا سيعود الفنان أشرف زكى لممارسة عمله من جديد.





وأشار وكيل نقابة المهن التمثيلية، إلى أن فيروس كورونا كان ابتلاء من الله للفنان أشرف زكى، ولكن حب جمهوره له ظهر خلال الفترة الماضية القصيرة.





وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور أشرف زكى يتابع أى حالة مريضة بالوسط على الرغم من تعبه والظروف التى يمر بها الآن، مؤكدا أن الفنانة رجاء الجداوى أم ونجمه وصديقة للجميع وقريبًا نتمنى الاطمئنان عليها، وربنا يشفى أى مريض. وتابع