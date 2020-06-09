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أخبار العالم

دراسة: الإغلاق أنقذ حياة الملايين في أوروبا.. وتحذير جديد بشأن كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:34 ص
الإغلاق في أوروبا
الإغلاق في أوروبا
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شيماء مصطفى
كشفت دراسة حديثة عن أن إجراءات الإغلاق أنقذت أكثر من ثلاثة ملايين شخص في أوروبا، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وحسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن الدراسة قولها إن عمليات الإغلاق كان لها "تأثير كبير" في الحد من مستويات انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد وانتشارها.

وقال فريق الدراسة في جامعة "امبريال كوليدج لندن" البحثية، إن حصيلة قتلى كورونا كانت ستصبح كبيرة جدا لولا إجراءات الإغلاق.

لكن الفريق البحثي حذّر من أن نسبة صغيرة فقط من الناس أصيبت بالوباء وأن العالم "لا يزال فقط في بداية الجائحة".

وكانت الدول الأوروبية أجرت خطة التباعد الاجتماعي، وتعليق عمل المدارس والإغلاق العام في بداية مارس، أما بريطانيا فأغلقت البلاد في 23 مارس، والذي جاء متأخرًا للغاية ما تسبب في وفاة الكثير من الناس.

وأشارت الدراسة إلى أن فكرة الإغلاق استطاعت أن تنقذ 3.1 مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك 470 ألف في المملكة المتحدة، و 690 ألف في فرنسا، و 630 ألف في إيطاليا.

يأتي ذلك بعد أن قيمت الدراسة أثر القيود في 11 دولة أوروبية - النمسا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة - حتى بداية مايو، لافتة إلى أصيب خلال تلك الفترة ما بين 12 و 15 مليون شخص بكورونا.
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