بزيادة 252 في يوم .. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بألمانيا إلى 184193

واظهرت الحصيلة ارتفاع حصيلة القتلى المبلغ عنها الى 167476.

وعلى الرغم من التدابير الوقائية المشددة التي اعلنتها الحكومة الالمانية، تندلع في عدد من الولايات مظاهرات احتجاجية تضامنا مع قضية المواطن الامريكي جورج فلويد الذي مات في الولايات المتحدة بسبب عنصرية الشرطة، وتطالب برلين الأشخاص الذين يحضرون احتجاجات مناهضة للعنصرية بالالتزام بقواعد الابتعاد الاحترازية بسبب تفشي الفيروس المستجد كوفيد 19.





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وتظاهر ما لا يقل عن 15000 شخص في برلين واحتج 25000 في ميونيخ منذ يوم السبت وكانت هناك احتجاجات في مدن ألمانية أخرى كجزء من المظاهرات العالمية ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي أعقبت وفاة الأمريكي جورج فلويد في 25 مايو.





وفي بعض الحالات ، تجمع المتظاهرين بشكل وثيق على الرغم من المطالبات الألمانية للبقاء على مسافة 1.5 متر (5 أقدام).





وقال المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل ، ستيفن سايبرت ، يوم الإثنين "إنه لشيء جيد إذا نزل الناس إلى الشوارع في ألمانيا أيضًا ببيان واضح ضد العنصرية".





لكنه أضاف: "الصور التي ظهرت في بعض الحالات خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تكن جيدة. يجب أن يكون كلا الأمرين ممكنين: التظاهر السلمي ، وهو حق أساسي ، والالتزام بقواعد (التباعد الاجتماعي) ".





وقال إن العديد من المتظاهرين "خلقوا مخاطر كبيرة لأنفسهم وللآخرين".



