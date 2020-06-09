رغم إخفاء البيانات.. معدل الإصابات بكورونا في البرازيل يتخطى حاجز 700 ألف

سجلت وزارة الصحة في دولة البرازيل، اليوم "الثلاثاء" ارتفاعا في حالات الإصابة الإجمالية بـ فيروس كورونا فيها ليتخطى العدد حاجز 700000 بعد تأكيد 15645 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لتقديرات البيانات المعلنة.
ومع انتشار الفيروس كورونا في البرازيل، تعرض الرئيس يائير بولسونارو لانتقادات شديدة بسبب تخريب تدابير العزلة التي تفرضها الدول، وتشجيع التجمعات الجماهيرية من قبل أنصاره، وانتقاد لإخفاء الدولة حصيلة القتلى المتزايدة، قائلًا: "ماذا تريد مني أن أفعل؟"
والآن بعد أن تفاقم تفشي المرض في البرازيل، مع وجود إصابات أكثر من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة، توصلت حكومة بولسونارو إلى استجابة فريدة من نوعها للإنذار المتزايد، وقررت التوقف عن الإبلاغ عن العدد التراكمي للفيروس تمامًا.
وألغت وزارة الصحة البرازيلية الموقع الإلكتروني؛ حيث يتم الإبلاغ عن إحصاءات فيروس كورونا منذ الجمعة الماضي.
وبعد ذلك، أظهرت على الإنترنت يوم السبت، حذف الموقع للبيانات التاريخية منذ بدء الجائحة - تاركًا عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا بسبب الفيروس فقط كتحديث يومي.
وهاجم المشرعون وخبراء الصحة بولسونارو بسرعة بعبارات شديدة، ولم يدينوا فقط قرار الحكومة بحجب الإحصائيات الشاملة حيث تستمر الوفيات والعدوى في الارتفاع، ولكنهم انتقدوا بشدة الممارسة المتكررة لإدارة بولسونارو في التقليل من خطر الفيروس، بغض النظر عن ما قد يقوله العلماء ووزرائه الصحيون.