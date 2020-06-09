رغم إخفاء البيانات.. معدل الإصابات بكورونا في البرازيل يتخطى حاجز 700 ألف

ومع انتشار الفيروس كورونا في البرازيل، تعرض الرئيس يائير بولسونارو لانتقادات شديدة بسبب تخريب تدابير العزلة التي تفرضها الدول، وتشجيع التجمعات الجماهيرية من قبل أنصاره، وانتقاد لإخفاء الدولة حصيلة القتلى المتزايدة، قائلًا: "ماذا تريد مني أن أفعل؟"





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والآن بعد أن تفاقم تفشي المرض في البرازيل، مع وجود إصابات أكثر من أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة، توصلت حكومة بولسونارو إلى استجابة فريدة من نوعها للإنذار المتزايد، وقررت التوقف عن الإبلاغ عن العدد التراكمي للفيروس تمامًا.





وألغت وزارة الصحة البرازيلية الموقع الإلكتروني؛ حيث يتم الإبلاغ عن إحصاءات فيروس كورونا منذ الجمعة الماضي.





وبعد ذلك، أظهرت على الإنترنت يوم السبت، حذف الموقع للبيانات التاريخية منذ بدء الجائحة - تاركًا عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا بسبب الفيروس فقط كتحديث يومي.



