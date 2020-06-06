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أخبار العالم

بعد ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

السبت 06/يونيو/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أمس الجمعة، بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بالتحيز في سياستها للصين، وذلك على غرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب. 

وقال بولسونارو في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية: "عقار هيدروكسي كلوروكوين عاد بعد سحب دراسات زائفة بشأن فعاليته، وسوف ننسحب من المنظمة إذا لم تكف عن كونها منظمة سياسية متحيزة".

وكشف أنه يؤيد استخدام هذا العقار لعلاج فيروس كورونا المستجد رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته. 

وفي وقت سابق، أعلن ترامب قطع العلاقات تمامًا بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، معللًا ذلك بأن المنظمة متحيزة للصين في أزمة تفشي فيروس كورونا.

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