ثاني أكبر إصابات في العالم.. البرازيل تحذف إحصائية ضحايا كورونا من الموقع الحكومي

حذفت دولة البرازيل ، من موقعها الحكومي على الإنترنت covid.saude.gov.br بيانات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي كانت توثقها يوميًا وأسبوعيًا وشهريًا بحسب الولاية والبلدية، حيث أشارت فقط إلى وجود 27.075 حالة جديدة و904 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وإضافة 10209 حالات تعافوا من المرض.





اقرأ اأيضا | بولسونارو يضع نفسه أمام مأزق صعب.. ويهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية





وتعد البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 في العالم، وقد سجلت ارتفاع عدد الوفيات في وقت متأخر من أي دولة أخرى.





وأزالت السلطات صفحة البيانات الإجمالية، الجمعة الماضى، من على الموقع الرسمي، وأعيد تحميلها أمس السبت، وتقدم تخطيطًا منقحًا وجزءًا صغيرًا فقط من بيانات فيروس كورونا في البلاد.





وأعلنت وزارة الصحة في البرازيل أنها ستتوقف عن نشر العدد الإجمالي للوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، والإبلاغ عن الحالات والوفيات اليومية فقط، مؤكدة حذف الرقم الإجمالي.





وفي وقت متأخر من 6 يونيو، أبلغت وزارة الصحة عن 27.075 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالعدوى التنفسية، و904 حالات وفاة مرتبطة بـ كوفيد 19 منذ تحديث يوم الجمعة.

وبحسب رئيس البرازيل جاير بولسونارو، فإن الإحصاءات التراكمية لا تعكس الوضع الحقيقي للوباء.

وذهب بولسونارو على تويتر لتأكيد موقفه، قائلًا إن "البيانات التراكمية ... لا تعكس الحال الصحي للدولة"، مضيفًا أنه تم اتخاذ المزيد من الإجراءات "لتحسين الإبلاغ عن الحالات".





وتستمر الأمريكتان في الصدارة من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل عام، بأكثر من 3.1 مليون حالة، وتأتي الأمريكتان تليهما أوروبا، التي سجلت أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بـ كوفيد 19.