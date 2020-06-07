البرازيل تسجل 27 ألف إصابة و900 وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

أعلنت البرازيل اليوم الأحد ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت وزارة الصحة البرازيليلة إنها سجلت 904 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 35.930 شخصا.





وأضافت أنها سجلت 27.075 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 672.846 شخصا.





ولا يزال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يدعو إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجل بمفردها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية.





وهدد بولسونارو يوم الجمعة بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بالتحيز في سياستها للصين، وذلك على غرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



